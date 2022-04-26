القيادة تهنئ رئيس جمهورية توغو بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية توغو،الرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية توغو الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود،برقية تهنئة، لرئيس جمهورية توغو، الرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية توغو الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.