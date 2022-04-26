القيادة تهنئ رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بذكرى يوم الحرية لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا، الرئيس سيريل رامافوزا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود،برقية تهنئة، لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا، الرئيس سيريل رامافوزا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.