طلب مستعجل من غوتيريش: لوقف إطلاق النار بسرعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 6 دقائق

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في موسكو اليوم الثلاثاء إنه يتعين تهيئة الظروف المواتية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، كما علينا فعل كل ما بوسعنا لإنهاء الحرب، فالأولوية هي تقليص المعاناة الإنسانية في أوكرانيا.

وأضاف جوتيريش خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف “نحن مهتمون للغاية بإيجاد سبل لتهيئة الظروف لحوار فعال وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن وتهيئة الظروف لحل سلمي”.

ومن المقرر أن يلتقي جوتيريش بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق.

وأضاف غوتيرش، لدينا تفسيرات مختلفة بشأن أوكرانيا لكن هذا لا يمنعنا من الانخراط في الحوار.

ومن جهة أخرى، أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ناقشا الوضع في أوكرانيا في اتصال هاتفي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأبلغ المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحفيين بأن تقريرا أكثر تفصيلا عن الاتصال الهاتفي سيصدر لاحقا.

من جانبها قالت الرئاسة التركية إن أردوغان أبلغ بوتين بأنه يجب الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تحقق خلال محادثات إسطنبول.