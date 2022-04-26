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تخص المنحة.. بشرى سارة لموظفي العقود في محافظة عراقية

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بغداد - ياسين صفوان - محافظ الديوانية:

وصول كتاب التمويل الخاص #بمنحة_غلاء_المعيشة (١٠٠ الف) التي اقرها مجلس الوزراء لموظفي دوائر الدولة وموظفي العقود ضمن القرار ٣١٥ للدوائر مفكوكة الإرتباط ( التربية ، الصحة ، الزراعة ، العمل ، البلديات ، ديوان المحافظة ، الشباب والرياضة ، ديوان المحافظة ، الإسكان ) ممن رواتبهم ٥٠٠ الف فما دون .
وستتم المباشرة بصرفها حال وصول إشعار البنك المركزي خلال الساعات القادمة .

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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