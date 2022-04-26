انت الان تتابع خبر قبيل موقعة الليلة.. نجم بايرن ميونخ يوضح الفارق بين جوارديولا وأنشيلوتي والان مع التفاصيل
2022-04-26 | 12:24
408 مشاهدة
شرح خافي مارتينيز، نجم بايرن ميونخ السابق، الفارق بين مدربيه السابقين كارلو أنشيلوتي، وبيب جوارديولا قبل مواجهتهما، اليوم الثلاثاء، في قمة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأضاف: "بيب أفضل مدرب في جيله، بما في ذلك لويس إنريكي، وتوماس توخيل، وماوريسيو بوكيتينو، ويورجن كلوب. إنهم من غيروا كرة القدم، وجميعهم مختلفون عن أنشيلوتي".
وتابع مارتينيز: "جوارديولا لديه طريقة فريدة لتحليل كرة القدم، حيث يمكنه توقع ما يحدث على أرض الملعب".
وواصل: "أنت تلعب وأنت تعرف ما عليك القيام به وما سيفعله المنافس. إنها ميزة كبيرة، وإذا أضفنا إلى ذلك تكتيكاته وخطط الضغط الخاصة به سيصبح بيب تقريبًا لا يمكن هزيمته".
وأكمل: "كانت لديَّ علاقة وثيقة مع جوارديولا لأننا نتحدث نفس اللغة، لكن العلاقة مع كارلو كانت مختلفة. إنه مثل الأب ويهتم كثيرًا بلاعبيه".
واختتم نجم البايرن السابق: "جوارديولا أكثر صرامة من أنشيلوتي وتركيزًا على تحليل الفيديو، لكن الفريق يحتاج للانضباط. كان لدى بيب سيطرة أكبر من كارلو على الفريق، إلا أن الفارق ليس كبيرًا، لكنه ملحوظ".