انت الان تتابع خبر حريق يلتهم محلا لبيع المواد الكهربائية في واسط - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "الفرق المرابطة في مستشفى الكرامة والتابعة لمركز دفاع مدني العزة، اخمدت حادث حريق نشب بمحل لبيع المواد الكهربائية في منطقة الانوار بمركز محافظة واسط".

وأضاف، أن "الفرق سيطرت على النيران المندلعة بوقت قياسي قصير ومنعت انتشارها الى باقي اجزاء المحل والمحال والدور السكنية المجاورة وبدون اي اضرار بشرية".



واوضح، أن "سبب الحادث يحدد من قبل خبير الادلة الجنائية".