وزير الدفاع الأميركي: قيمة الأسلحة المقدمة لأوكرانيا تفوق 5 مليارات دولار

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمام اجتماع دولي لدعم أوكرانيا عسكريا، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية تقوم بعمل دفاعي كبير، في مواجهة القوات الروسية.

وأضاف وزير الدفاع الأميركي، بعد يوم على زيارة قام بها إلى كييف برفقة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن "المساعدات العسكرية الغربية تصنع فارقا كبيرا في ميدان المعارك بأوكرانيا".

وأشار الوزير أوستن إلى أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تزعزع أسس النظام الدولي.

وقال أوستن إن "قيمة الأسلحة التي تم تقديمها لأوكرانيا تفوق 5 مليارات دولار"، لكنه أردف قائلا إن "هناك الكثير من العمل الذي ما زال مطلوبا لدعم أوكرانيا عسكريا".

من ناحية أخرى، وعلى الصعيد ذاته، قال وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، اليوم الثلاثاء، إن المجتمع الدولي الأوسع، وليس حلف شمال الأطلسي، هو الذي يقدم الدعم العسكري لأوكرانيا.

وجاء تصريح الوزير البريطاني بعد أن قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن حلف الناتو يخوض حربا بالوكالة مع روسيا، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقال هيبي، لقناة سكاي نيوز التلفزيونية، بعد سؤاله عن تصريحات لافروف إن الجهة التي تفعل ذلك هي "المجتمع الدولي المانح وليس حلف شمال الأطلسي".

ومضى الوزير البريطاني قائلا "جهود الدول المانحة احتشدت بواسطة دول، كثير منها بالفعل من حلف شمال الأطلسي، لكن كثيرا منها من خارجه.. ليس حلف شمال الأطلسي هو الذي يقدم المساعدات العسكرية".