عمره 5 آلاف عام.. العثور على وعاء للكحول في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

عثر علماء الآثار الصينيون في محافظة شانسي بشمال الصين على إناء نبيذ يقدر عمره بـ 5000 عام.



وحسب صحيفة "Zhongguo zhibao" الصينية تم نقل الإناء إلى متحف النبيذ بقرية Xinghuacun التي تعتبر من أقدم أماكن إنتاج البيجيو (المشروب الكحولي) في الصين.

كما تشير الصحيفة، فإن الحفريات أجريت في القرية، التي يعمل فيها منذ عام 1982 مركز كبير لإنتاج البيجيو (مشروب كحولي تقليدي قوي).

إن الاكتشاف عبارة عن إناء من الطين ذي قاع مدبب، ويحمل نقوشا محفورة عليه ، وفقا للباحثين تلك آثار لحضارة (ليانغشاو) الأثرية الصينية القديمة، التي كانت موجودة في الروافد الوسطى للنهر الأصفر منذ 5 - 7 آلاف عام.

واعتقد بعض علماء الآثار أنه كان يمكن تخزين الماء في الوعاء. مع ذلك، أظهرت دراسات أكثر تفصيلا أن الكحول فقط يمكن أن يكون في مثل هذا الوعاء. وفي أوان مماثلة خضع النبيذ لعملية التخمير في الشرق الأوسط وفي اليونان ومصر القديمتين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مخطط الإناء يشبه حرف "jiu" الصيني الذي يعني "الكحول". واكتشفت رواسب في قاع الإناء، تدل على أنها نتاج لتخمير الحبوب. ودفع كل ذلك بالعلماء إلى الاعتقاد أنهم اكتشفوا أقدم حاوية لتخزين الكحول.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاكتشاف يعطي الحق بالاعتقاد أن تاريخ صناعة المشروبات الكحولية في الصين يبلغ حوالي 6 آلاف عام. ويشار أيضا إلى أن الإناء تم نقله إلى متحف صناعة النبيذ في قرية Xinghuacun ، والتي تعتبر من أقدم مواقع إنتاج مشروب البيجو في الصين.