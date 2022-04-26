شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: تدمير عشرات المركبات في قصف الليلة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها قصفت أوكرانيا بالصواريخ والطائرات والمدفعية ليلا وقتلت 560 جنديا أوكرانيا على الأقل ودمرت عشرات المركبات المدرعة وبطاريات الصواريخ ومعدات عسكرية أخرى.

وأضافت الوزارة أن الطائرات الروسية قصفت 87 منشاة عسكرية مختلفة في حين أمطرت القوات الروسية المواقع الأوكرانية بالصواريخ وقذائف المدفعية مما أسفر عن تدمير أنظمة صواريخ إس-300 ونظاما صاروخيا باليستيا من طراز (توتشكا يو) قصير المدى وأنظمة صواريخ بي.يو.كيه-إم1 وأوسا-إيه.كيه.إم.

ومضت قائلة "نحو 500 من جنود العدو (قُتلوا) وتم تدمير 59 مركبة مدرعة، وقطع مدفعية وسيارات، (وقُتل) كذلك أكثر من 60 مقاتلا من مجموعة ’دونباس’ القومية في جمهورية دونيتسك الشعبية".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن زعيم الانفصاليين الذين تدعمهم موسكو في منطقة دونيتسك الانفصالية قوله إن موسكو يجب أن تشن المرحلة الثانية من حملتها العسكرية في أوكرانيا بعد أن وصلت إلى حدود المنطقة.

وأدلى دينيس بوشيلين زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا بتصريحه في برنامج حواري روسي على الإنترنت.