شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتسريع تطوير البرنامج النووي لبلاده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عزمه تسريع وتيرة تطوير البرنامج النووي لبلاده بشكل أكبر، وذلك خلال عرض عسكري أقيم في وقت سابق هذا الأسبوع في وسط بيونج يانج، وفقا لتقرير إعلامي رسمي اليوم الثلاثاء.

وخلال خطاب ألقاه في الذكرى الـ 90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري، مساء الاثنين، تعهد كيم بتعزيز القدرات النووية للدولة "بأسرع معدل"، حسبما نقلت وكالة يونهاب عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وشدد على أن بيونج يانج ستجري استعدادات شاملة لاستخدام "الردع" النووي في أي وقت، وحذر من أن أي قوات تسعى إلى مواجهة عسكرية لن يصبح لها وجود.

وأفادت التقارير بأن العرض شمل استعراضا لأسلحة استراتيجية، من بينها صاروخ "هواسونج17-"، وهو نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وذلك في تأكيد للقوة العسكرية للبلاد.

وتم توظيف العروض العسكرية السابقة في احتفالات الأعياد الرسمية لعرض المعدات العسكرية الجديدة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية.

وأجرت كوريا الشمالية تجربة لصاروخ يشتبه بأنه عابر للقارات في أواخر مارس، في تحد لقرارات الأمم المتحدة التي تحظر تجارب الصواريخ ذات القدرة النووية بأي مدى. وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات صارمة بسبب برنامجها للأسلحة النووية.