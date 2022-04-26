موسكو تعلن ضرب 90 هدفاً في أوكرانيا وقتل 500 جندي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع إن روسيا أصابت أكثر من 90 هدفاً عسكرياً في أوكرانيا الليلة الماضية، ما تسبب في مقتل 500 جندي أوكراني على الأقل، وتدمير عشرات المركبات المدرعة، وقطع المدفعية، والمعدات العسكرية الأخرى.



وقالت روسيا أيضاً إنها أصابت مستودعي ذخيرة في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا.

قال الجيش البريطاني في تحديث اليوم الثلاثاء إن روسيا ربما تحاول محاصرة المواقع الأوكرانية المحصنة بشدة في شرق البلاد.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية على تويتر إن "التقارير تفيد بسقوط مدينة كريمينا، وأن قتالاً عنيفاً يدور جنوب مدينة إيزيوم بينما تحاول القوات الروسية التقدم إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك".

وأضافت الوزارة "تجهز القوات الأوكرانية دفاعات في زابوريجيا استعدادا لهجوم روسي محتمل من الجنوب".

ولم يتسن لرويترز التحقق من تقرير الوزارة.