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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عشرات المستوطنين يقتحمون موقعاً أثرياً في نابلس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022
متابعات_الخليج 365
أكد مسؤول فلسطيني اقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية من جيش الاحتلال.
وأضاف أن "عصابات المستوطنين تحاول فرض أمر واقع بالسيطرة على الموقع باستهداف المواطنين وممتلكاتهم والاقتحامات المتكررة للمنطقة".