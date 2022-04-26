عشرات المستوطنين يقتحمون موقعاً أثرياً في نابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكد مسؤول فلسطيني اقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية من جيش الاحتلال.

وأضاف أن "عصابات المستوطنين تحاول فرض أمر واقع بالسيطرة على الموقع باستهداف المواطنين وممتلكاتهم والاقتحامات المتكررة للمنطقة".