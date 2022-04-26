بريطانيا تؤكد أن روسيا تحاول محاصرة المواقع الأوكرانية في الشرق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال الجيش البريطاني في تحديث اليوم الثلاثاء إن روسيا ربما تحاول محاصرة المواقع الأوكرانية المحصنة بشدة في شرق البلاد.



وقالت وزارة الدفاع البريطانية على تويتر إن "التقارير تفيد بسقوط مدينة كريمينا، وأن قتالاً عنيفاً يدور جنوب مدينة إيزيوم بينما تحاول القوات الروسية التقدم إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك".

وأضافت الوزارة "تجهز القوات الأوكرانية دفاعات في زابوريجيا استعدادا لهجوم روسي محتمل من الجنوب".

ولم يتسن لرويترز التحقق من تقرير الوزارة.