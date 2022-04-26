الارشيف / اخبار العالم

بريطانيا تؤكد أن روسيا تحاول محاصرة المواقع الأوكرانية في الشرق

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تؤكد أن روسيا تحاول محاصرة المواقع الأوكرانية في الشرق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال الجيش البريطاني في تحديث اليوم الثلاثاء إن روسيا ربما تحاول محاصرة المواقع الأوكرانية المحصنة بشدة في شرق البلاد.

 

وقالت وزارة الدفاع البريطانية على تويتر إن "التقارير تفيد بسقوط مدينة كريمينا، وأن قتالاً عنيفاً يدور جنوب مدينة إيزيوم بينما تحاول القوات الروسية التقدم إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك".

 

وأضافت الوزارة "تجهز القوات الأوكرانية دفاعات في زابوريجيا استعدادا لهجوم روسي محتمل من الجنوب".

ولم يتسن لرويترز التحقق من تقرير الوزارة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا