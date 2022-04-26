البيت الأبيض يطالب بمحاسبة وسائل التواصل الاجتماعي.. ما القصة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

رفض البيت الأبيض، التعليق على صفقة الملياردير إيلون ماسك لشراء تويتر، لكنه قال إن الرئيس جو بايدن عبر مراراً عن قلقه من قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي.



وقالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض: "قلقنا ليس جديداً"، مضيفة أن هذه المنصات في حاجة للخضوع للمحاسبة.

وأضافت "تحدث الرئيس منذ فترة طويلة عن قلقه من قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي بما يشمل تويتر وآخرين، في نشر معلومات مضللة".

لكنها استدركت قائلة إن البيت الأبيض لن يعلق على صفقة فردية.

وقالت بساكي إن البيت الأبيض يواصل العمل لإلغاء القانون 230 الذي يحمي شركات الإنترنت من المحاسبة على المحتوى الذي ينشره المستخدمون، ويدعم تشديد إجراءات الشفافية ومكافحة احتكار شركات التكنولوجيا.

ويعتقد مسؤولو إدارة بايدن أن تشديد التدقيق قد يمنع نشر المعلومات المضللة في القضايا السياسية، والمرتبطة بوباء كورونا.

وقالت بساكي: "نتواصل بانتظام مع كافة منصات التواصل الاجتماعي حول الخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن، هذا التواصل مستمر وأنا على يقين أنه سيستمر، لكن هناك إصلاحات نعتقد أن الكونغرس يمكن أن يقرها".