شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فتح معبر بيت حانون أمام العمال الفلسطينيين من غزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعادت إسرائيل اليوم الثلاثاء، فتح معبر بيت حانون، إيريز، لدخول العمال والتجار من قطاع غزة إلى إسرائيل، بعد إغلاقه يومين بسبب إطلاق قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل.



وقرر منسق أعمال الحكومة في المناطق السماح لـ 12 ألف عامل فلسطيني بدخول إسرائيل للعمل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلي.

وذكرت الهيئة من جهة أخرى، أن حماس اعتقلت نشطاء من حركة الجهاد التي كانت وراء إطلاق القذائف الصاروخية الأخيرة.