شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار العملات اليوم في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تراجع سعر اليورو اليوم في المغرب خلال مستهل تعاملات الثلاثاء 26 أبريل/نيسان 2022 لدى بنك المغرب المركزي بينما صعد الدولار.



وقال البنك المركزي المغربي الشهر الماضي إن العجز في الموازنة العامة سيظل دون تغيير عند 6.3%، مشيرا إلى زيادة في مبيعات الفوسفات.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ النمو 1.7% هذا العام، انخفاضا من 7.3% العام الماضي، بعدما أدت أسوأ موجة جفاف في عقود إلى تراجع الإنتاج الزراعي.

وأنهى المغرب الدعم للديزل والبنزين في 2015، لكنه قدم مساعدة لمشغلي وسائل النقل مثل الشاحنات وسائقي سيارات الأجرة للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار.

وقدم أيضا ملياري درهم لقطاع السياحة الذي تضرر من الجائحة وعشرة مليارات درهم لمساعدة المزارعين في التعامل مع آثار الجفاف.

ومن المنتظر أن تتعافى إيرادات السياحة، وهي مصدر رئيسي لتدفق العملة الصعبة إلى المغرب، إلى 47 مليار درهم (4.8 مليار دولار) في 2022، وإلى 80 مليار درهم في 2023، من 34 مليار درهم العام الماضي عندما فرضت المملكة حظرا على السفر من وجهات سياحية رئيسية لاحتواء تفشي كوفيد-19.

وقال عزيز أخنوش، رئيس الوزراء المغربي، في تصريحات صحفية أمام البرلمان الإثنين الماضي، إن النمو الاقتصادي سيدور بين 1.5 و1.7% في 2022، انخفاضا من 3.2% في توقعات الميزانية.

ونقلت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء عن رئيس الوزراء عزيز أخنوش قوله إن الانخفاض يرجع بالأساس إلى تراجع في أداء القطاع الزراعي.

وفى مارس/آذار الماضى، أبقى بنك المغرب المركزي على سعر الفائدة القياسي عند أدنى مستوى له على الإطلاق البالغ 1.5% ، قائلا إن سياسته النقدية التيسيرية ضرورية لتعزيز الاقتصاد وسط ضغوط تضخمية ناتجة عن الحرب في أوكرانيا.

وسجل سعر اليورو اليوم في المغرب تراجعا لدى البنك المركزي ليصل إلى نحو 9.92 درهم للشراء، و11.52 درهم للبيع، مقابل 9.940 درهم للشراء، و11.55 درهم للبيع خلال تعاملات أمس.

وذكر البنك المركزي المغربي في بيان له عقب الاجتماع ربع السنوي لمجلس إدارته، أن التضخم من المتوقع أن يقفز إلى 4.7% هذا العام مدفوعا بالسلع المستوردة، من 1.4% في 2021، قبل أن تباطأ إلى 1.9% العام المقبل.

وعدل بخفض توقعاته للنمو إلى 0.7% في 2022، من تقدير سابق بلغ 2.9%، مشيرا إلى تأثير جفاف حاد خفض التوقعات لمحصول الحبوب هذا العام إلى 2.5 مليون طن.

ونما اقتصاد المغرب 7.3% العام الماضي الذي حصدت فيه البلاد 10.3 مليون طن من الحبوب.

ومع استمرار تفوق الواردات على الصادرات، من المتوقع أن يرتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية للمغرب إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مقارنة مع 2.6% في 2021.

وارتفع سعر الدولار اليوم في المغرب لدى البنك المركزي ليسجل نحو 9.23 درهم للشراء، و10.73 درهم للبيع مقابل 9.20 درهم للشراء، و10.69 درهم للبيع خلال تعاملات أمس.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في المغرب لدى البنك المركزي ليسجل نحو 11.76 درهم للشراء، و13.67 درهم للبيع، مقابل 11.86 درهم للشراء، و13.79 درهم للبيع خلال تعاملات أمس.

وسجل سعر الريال اليوم في المغرب لدى البنك المركزي انتعاشا طفيفا ليبلغ 2.46 درهم للشراء، و2.86 درهم للبيع، مقابل 2.45 درهم للشراء، و2.85 درهم للبيع خلال تعاملات أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المغرب لدى البنك المركزي 2.51 درهم للشراء، و2.92 درهم للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في المغرب لدى البنك المركزي ليبلغ 30.21 درهم للشراء، و35.11 درهما للبيع مقابل 30.12 درهم للشراء، و35 درهما للبيع خلال تعاملات امس الإثنين.