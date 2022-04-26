406 مليارات جنيه حصيلة البنك الأهلي من مبيعات شهادة الـ 18% في 36 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن زيادة إقبال العملاء على استخدام خدمة الأهلي نت المتمثل في "الموبايل والإنترنت البنكي" ساهم في تسجيل شهادة الادخار مرتفعة العائد 18% مبيعات جديدة خلال أيام عطلة البنوك بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

وأضاف أبو الفتوح، لمصراوي، أن حصيلة بيع الشهادة مرتفعة العائد 18% ارتفعت حتى أمس الاثنين إلى 406 مليارات جنيه في 36 يوما من بدء طرحها بالبنك بزيادة 6 مليارات جنيه عن حصيلة الخميس الماضي.

وقرر بنكا الأهلي ومصر طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة مرتفعة في 21 مارس الماضي بعد إعلان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.

وتصرف الشهادة ذات الفائدة الثابتة 18% في بنكي الأهلي ومصر العائد بدورية شهرية، لمدة عام هو أجل الشهادة، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه.