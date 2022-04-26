ارتفاع سعر الدينار الكويتي والريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار صرف 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها بتعاملات الخميس الماضي.

ويرصد الخليج 365 أسعار أهم العملات العربية مقابل الجنيه يوميا مقارنة بمستواها في اليوم السابق، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي: 58.28 جنيه للشراء بزيادة 22 قرشا، و60.79 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشا.

سعر الريال السعودي: 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.04 جنيه للشراء، و5.06 جنيه للبيع بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 47.85 جنيه للشراء بزيادة 20 قرشا، و49.28 جنيه للبيع بزيادة 21 قرشا.

سعر الريال القطري: 4.75 جنيه للشراء بزيادة قرش، و5.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 25.75 جنيه للشراء بزيادة 10 قروش، و26.09 جنيه للبيع بزيادة 13 قرشا.