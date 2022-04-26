انت الان تتابع خبر الفنان الكويتي 'طارق العلي' يطالب بتجنيس فنانة عراقية (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال خلال استضافته ببرنامج "غبقة للفجر" الذي تقدِمه الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إن "الفنانة هدى حسين تستحق أن تُمنح الجنسية الكويتية تحت بند الخدمات الجليلة، نظراً لموقفها من الغزو العراقي وإبداء حزنها من ذلك وارتدائها للثوب الأسود وتأكيدها آنذاك أنها ابنة الكويت".

وأشار العلي خلال حديثه عن قضية التجنيس إلى أن "هناك الكثير من الشخصيات تستحق التجنيس، إلا أنه كفنان يتحدث عن زملائه الفنانين ومنهم هدى حسين والأردنية باسمة حمادة".