'ياسمين صبري' بإطلالة مميزة مع فوانيس رمضان (صورة)

بغداد - ياسين صفوان - شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري الجمهور صورة حديثقة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي"إنستغرام".



وظهرت ياسمين بصورة رمضانية للغاية، مع فوانيس رمضانية وراءها من أحد جلسات الإفطار.

وإرتدت ياسمين صبري قميص باللون الأبيض بأكمام طويلة وواسع، ونسقت معه مجموعة أكسسوارات زادت الإطلالة أناقة، كما تركت شعرها الطويل منسدل على كتفها وطبقت ماكياج ناعم يليق بملامحها.

وعلقت ياسمين صبري على الصورة مستخدمة رموز قمر وقلوب بالدلالة على حبها لشهر رمضان، وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع صورتها وتغزلوا بإطلالتها وجمالها الدائم.