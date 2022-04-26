القوة الجوية يكشف تفاصيل غياب ميثم جبار وكرار نبيل عن دوري أبطال اسيا

وقال خضير في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي للنادي: "بعد وصولنا إلى الرياض، خاطبنا اتحاد الكرة السعودي وناديا النصر والهلال من أجل تشخيص إصابة الثنائي".

وأضاف: "بعد عرضهما على طبيب نادي النصر الإسباني، دخل ميثم جبار في تدريباته الجماعية، أما كرار نبيل فدخل تدريبات فردية، وسيتم إصدار التقرير النهائي بشأن إصابته".



وختم: "اللاعب حسن رائد سيغيب عن مباراة الفريق أمام مومباي، بسبب إصابته بمنطقة الكتف بعد التحام مع أحد اللاعبين في الوحدات التدريبية".