شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيلينسكي يتعهد بألا تنجح روسيا.. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بألا تنجح موسكو في حربها ضد أوكرانيا، مؤكدا أن الشعب لم ينحن للقوات الروسية.



وقال زيلينسكي، في كلمته الليلية المصورة التي نشرها على تليجرام في وقت متأخر من يوم الإثنين، إنه خلال شهرين، استخدمت القوات المسلحة الروسية أكثر من 1100 صاروخ وعدد لا يحصى من القنابل الجوية والمدفعية ضد أوكرانيا "لكنها لم تحقق شيئا ولن تحقق شيئا".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن "الوحدات الروسية لم تحصل حتى على النزر اليسير من الدعم في شرقي البلاد الذي كانت تعول عليه كثيرا".

وقال زيلينسكي إنه في خيرسون أو كاخوفكا أو ميليتوبول أو إنيرهودار أو مدن أخرى تحتلها القوات الروسية لم ينحن الشعب للقوات المسلحة الروسية.

يأتي هذا فيما عرضت شركة راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة بيع 88 دبابة قتالية مستعملة من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا، وفقا لوثائق حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية.

ويبدو أن العرض يشمل أيضا تدريبا للطواقم في ألمانيا، والتدريب على الإصلاحات والأدوات وقطع الغيار وقاعدة الخدمات والذخيرة.

وكانت صحيفة "دي فيلت" اليومية الألمانية المحافظة قد نشرت أول تقرير عن عملية البيع المحتملة.

ووفقا للصحيفة، فقد تم تقديم طلب الموافقة على التوريد الأسبوع الماضي في وزارة الشؤون الاقتصادية.

كما تلقت الحكومة الألمانية طلبا آخر من راينميتال للسماح لها بتوريد 100 ناقلة جنود مدرعة من طراز "ماردر" إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبستريت، الإثنين، إن "قرارا في هذا الشأن سيتخذ قريبا".

كما ذكرت صحيفة دي فيلت أن شركة الأسلحة كراوس مافي فيجمان تريد أيضا توريد 100 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع.

وتريد هولندا أيضا توريد هذا النوع من المدفعية الثقيلة، التي يمكن أن تصيب أهدافا على مسافة 40 كيلومترا، لكنه حتى الآن، وعدت الحكومة الاتحادية فقط بتقديم مساعدات تدريبية وذخيرة لمدافع الهاوتزر.

ويعد التسليم المباشر للدبابات من ألمانيا إلى أوكرانيا مثيرا للجدل في تحالف المستشار أولاف شولتز الثلاثي.

وقالت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني زاسكيا إسكين، الإثنين، إن "مسألة الإمدادات المباشرة من قبل الصناعة الألمانية غير واردة حاليا لأن الدبابات المنتجة لا يمكن استخدامها مباشرة".

وأوضحت أن "الجنود الأوكرانيين ليسوا على دراية بأنظمة الأسلحة"، مشيرة إلى أن "هناك حاجة إلى عملية تدريب مشتركة قبل أن تصبح قابلة للتشغيل".

وأضافت إسكين أن "الدبابات تحتاج أيضا إلى قطع غيار وخبراء للمساعدة في الإصلاحات".

وقال حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيجوبوف لوسائل إعلام حكومية، إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 9 آخرون جراء قصف روسي استهدف المنطقة، الإثنين.