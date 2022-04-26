بريطانيا تلغي الرسوم الجمركية على المنتجات الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت بريطانيا أمس الإثنين إلغاء كل الرسوم الجمركية على المنتجات الأوكرانية، ومنع تصدير بعض التكنولوجيات الحساسة إلى روسيا، لمساعدة أوكرانيا على مواجهة الغزو الروسي.



وقالت الحكومة البريطانية في بيان: "الرسوم الجمركية على كل السلع المستوردة من أوكرانيا باتت الآن معدومة وسيلغي نظام الحصص كلياً".

ويأتي التدبير استجابة لطلب مباشر من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق البيان. ويهم التدبير خاصةً الشعير، والعسل، والدواجن، والطماطم المعلبة التي تصدرها أوكرانيا إلى المملكة المتحدة.

وصرحت وزيرة التجارة الدولية آن-ماري تريفيليان وفق البيان، بأن المملكة المتحدة ستواصل دعم "نضال أوكرانيا ضد الغزو الوحشي وغير المبرر من بوتين وللمساهمة في ضمان الأمن والازدهار لأوكرانيا وشعبها على المدى الطويل".

وأضاف البيان البريطاني "ذلك سيسمح بسد الثغرات الموجودة لضمان ألا تشتري روسيا هذه المنتجات من المملكة المتحدة".

ومنعت بريطانيا أيضاً تصدير بعض المنتجات والتكنولوجيات إلى روسيا خاصةً تلك التي "يمكن أن تستخدمها لقمع شعب أوكرانيا الباسل"، مثل معدات رصد الاتصالات ومراقبتها.