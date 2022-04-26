شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السبب.. ترامب يرفض العودة إلى تويتر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإثنين إنه لن يعود إلى منصة التواصل الاجتماعي تويتر حتى إذا عاد حسابه على المنصة بعد شرائها من الملياردير إيلون ماسك.



وأضاف ترامب لقناة فوكس نيوز أنه سيُفعل حساباً رسمياً له على منصة تروث سوشيال الناشئة التي يملكها خلال الأيام السبعة المقبلة، وفق المقرر.

وقال ترامب: "لن أستخدم تويتر، سأظل على تروث".

وأضاف "آمل أن يشتري إيلون موقع تويتر لأنه سيجري تحسينات عليه، هو رجل طيب، لكن حسابي سيظل على تروث".