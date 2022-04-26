‎جسر جوي إماراتي لدعم إثيوبيا وإغاثة سكان إقليم تيغراي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تعد الإمارات من أوائل الدول في تقديم الجهود الإغاثية إلى كافة الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة، إيماناً من القيادة الإماراتية بأن العالم يجب أن يتضامن ويقف صفاً واحداً تجاه القضايا الإنسانية الملحة وأن يُسخّر كافة الجهود لإغاثة المحتاجين حول العالم.



وفي إطار استجابة الإمارات لدعم الشعب الإثيوبي والمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة للتخفيف من حدة الوضع الإنساني الصعب خاصة لسكان إقليم تيغراي، تم تسيير جسر جوي اشتمل على مدار الثلاثة شهور الماضية، من فبراير (شباط) وحتى اليوم، على 18 طائرة من الإمدادات الإغاثية، منها 9 طائرات إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحمل 420 طناً من المواد الإغاثية والغذائية، و9 إلى مدينة ميكيلي في إقليم تيغراي تحمل 280 طناً.

واستفاد من هذا الدعم ما يقرب من 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر تضرراً، منهم 960 ألفاً من الأطفال والنساء.

كما قدمت الإمارات 85 مليون دولار لدعم العمليات الإغاثية في إثيوبيا بالتعاون مع المنظمات الدولية، مثل: برنامج الأغذية العالمي بقيمة 60 مليون دولار، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ11 مليون دولار، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة بـ6 ملايين دولار، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بـ5 ملايين دولار، والهيئة الطبية الدولية بـ 1.3 مليون دولار، وغيرها من المنظمات بـ 1.7 مليون دولار.