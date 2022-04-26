عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الليبي يحبط مخططا إرهابيا لداعش بالجنوب

الثلاثاء 26 أبريل 2022

الخليج 365

أعلن الجيش الليبي إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش بالجنوب، لاستهداف المدنيين وممتلكاتهم.



وأكد اللواء فوزي المنصوري قائد عمليات منطقة سبها العسكرية أن وحدات الجيش الليبي تمكنت من طرد جماعات تنظيم داعش الإرهابي من بلدة غدوا.

وأضاف أن التنظيم الإرهابي حاول التسلل للبلدة لشن هجوم إرهابي على المدنيين لكن القوات المسلحة العربية الليبية أحبطت مخططه.

وأوضح المنصوري أن القوات المسلحة تجري عملية تمشيط واسعة لدوائر بلدة غدوا الزراعية للقبض على فلول التنظيم الإرهابي الفارين.

وتقع بلدة غدوا بالقرب من منطقة مرزق على حدود ليبيا مع النيجر وتشاد في أقصى الجنوب، وهي أرض زراعية شاسعة استخدمتها الدولة الليبية في العقدين الماضيين لإنتاج حبوب القمح وأعلاف الحيوانات.

وكان تنظيم داعش الإرهابي تبنى عملية إرهابية استهدفت أحد معسكرات الجيش الوطني الليبي اليومين الماضيين، وخلفت جريحين من أفراد القوات المسلحة الليبية.

وردًا على عمليات التنظيم الإرهابي تحركت قواطع الجيش الليبي إلى جنوب منطقة أم الأرانب ونشرت دورياتها الصحراوية الثابتة والمتحركة لملاحقة عناصر التنظيم.