شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي»: القدس والأقصى خط أحمر.. لا سلام دون تحريرهما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى المندوبين الدائمين أن القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين، خط أحمر للأمة الإسلامية ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرهما الكامل من الاحتلال، وبعودتهما إلى حضن شعبهما الفلسطيني وأمتهما الإسلامية، ويدعو الدول الأعضاء إلى تضافر الجهود الجماعية والفردية والالتفاف حول القدس والدفاع عنها وعن مقدساتها والتصدي لجرائم إسرائيل وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني وتوفير مقومات الصمود له في مواجهة الاعتداءات الهمجية الإسرائيلية.

وأكد البيان أن جميع الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لفرض قوانينها وإجراءاتها الإدارية على مدينة القدس غير قانونية، وهي بالتالي باطلة وملغاة ولا تتسم بأي شرعية، ويدعو كافة الدول والمؤسسات والمنظمات والشركات وتحت طائلة المسؤولية إلى عدم الاعتراف أو التعاطي بأي شكل من الأشكال مع هذه الإجراءات، وإذ يؤكد مجددا على الطابع المركزي لقضية فلسطين وفي القلب منها القدس الشريف، بالنسبة إلى الأمة الإسلامية جمعاء، ويؤكد الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين ورفض المساس بها بأي شكل من الأشكال.

من جهته أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه التزام المنظمة المطلق ودعمها الراسخ لحق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية باعتبارها عاصمة دولة فلسطين، والمركزية الدينية والروحية لهذه المدينة وارتباط المسلمين الأبدي في جميع أرجاء العالم بالمسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك الذي عقد في مقر الأمانة العامة بناء على طلب من جمهورية إندونيسيا وبرئاسة المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.

وأشار الأمين العام إلى أنه كان قد أرسل خطابات إلى عدة أطراف دولية فاعلة، عبر من خلالها عن رفض المنظمة وإدانتها لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، وطالب هذه الأطراف والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة.

المملكة تدين

وألقى المندوب الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى المنظمة، الدكتور صالح بن حمد السحيباني، كلمة قال فيها: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال ترؤسه للقمة العربية التاسعة والعشرين التي عقدت في مدينة الظهران أكد أن فلسطين هي قضيتنا الأولى، وأن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين، مؤكدا في الوقت نفسه أنها ستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة، وأن القضية الفلسطينية تمثل الركيزة الأساسية لأعمال منظمة التعاون الإسلامي، ومحور اهتمامنا جميعا حتى يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على كافة حقوقه المشروعة التي كفلتها لهم قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما أعرب الدكتور السحيباني أن المملكة العربية السعودية إذ تدين وتشجب بشدة الاعتداءات المتكررة والانتهاكات الإسرائيلية المستفزة بحق المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك، لتدعو في الوقت نفسه المجتمع الدولي وبإلحاح إلى ضرورة التحرك الفاعل للاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم والانتهاكات وتبعاتها السلبية على فرص إحياء عملية السلام، ذلك أن تلك الأعمال الاستفزازية تهدد بتفجير ساحة الصراع في المنطقة.

قضية القدس

أوضح المندوب الفلسطيني الدائم لدى المنظمة السفير الدكتور ماهر الكركي أن للأمانة العامة جهودا مشكورة في تنظيم وانعقاد هذه القمة السريعة للدفاع عن القضايا الإسلامية، وفي طليعتها القضية الفلسطينية والقدس الشريف، مؤكدا دعم المملكة لكافة القضايا الإسلامية وجهودها المخلصة في دفاعها عن قضايا الأمة وقضية القدس الشريف.

وبين الكركي أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى لمحاولة تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشريف وما تتعرض له من عدوان مستمر منذ 55 عاما يتمثل في نظام فصل عنصري استعماري يمارس كل أشكال الانتهاكات غير القانونية، وتتعرض المدينة اليوم لتهديد حقيقي لطمس هويتها العربية والإسلامية واستمرار الاستيطان ومصادرة المباني والتهجير القسري وانتهاكات للمسجد يومية لتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما حدث في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل قبل أيام بإغلاقه أمام المصلين، وما تتعرض له كنيسة القيامة من إجراءات لفرض القيود ومنع الآلاف من الوصول إليها خلال الأعياد المسيحية بهدف إفراغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين المسلمين والمسيحيين، مؤكدا أنه منذ شهر رمضان المبارك وكما حدث في شهر رمضان الماضي تصاعدت الاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى من قبل الاحتلال وإطلاق الرصاص والقنابل مؤدية إلى اعتقال وإصابة المئات من الآمنين المصلين وإلحاق أضرار بالغة في بنية المسجد الأقصى الشريف في تحدٍّ واعتداء سافر على الحقوق والمشاعر الدينية الإسلامية في كل مكان.