شكرا لقرائتكم خبر عن قاض أمريكي يغرم ترامب بتهمة ازدراء المحكمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر قاض في مانهاتن قرارا بإدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة ازدراء المحكمة يوم الاثنين، كما أمر بتغريمه 10 آلاف دولار بسبب "التأخير والإخفاقات المتكررة" في الامتثال للتحقيق الذي أجرته المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس بشأن الاحتيال.

وبموجب القرار، سيدفع ترامب الغرامة وقدرها 10 آلاف دولار عن كل يوم تأخر فيه عن تسليم وثائق وفقا لقرار قضائي سابق.

وقال قاضي المحكمة العليا في مانهاتن آرثر إنجورون ، مخاطبا ترامب ، على الرغم من أنه لم يكن حاضرا في جلسة الاستماع: "سيد ترامب ، أعلم أنك تأخذ عملك على محمل الجد ، وأنا آخذ عملي على محمل الجد"، وذلك لدى إعلان القاضي عن قرار الإدانة والغرامة، بحسب صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".