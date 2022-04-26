شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا العالمية تتجاوز 507 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 507.74 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و615368. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 992579 80995113 الهند 522223 43060086 البرازيل 662701 30349463 فرنسا 145060 27943540 ألمانيا 134139 24173155 المملكة المتحدة 173693 21978198 روسيا 781869 18144788 كوريا الجنوبية 22243 16929564 إيطاليا 162688 16136057 تركيا 98480 14971832 - وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 40 - العراق 25207 2324384 45 ‬‬‬‬- الأردن 14064 1695745