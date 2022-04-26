شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة تشل مؤسسات ملالي إيران بهجوم سيبراني واسع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرض نظام الملالي إلى ضربة قوية أمس الإثنين؛ إذ أصيبت أجهزة الدولة الرسمية في إيران بما يشبه الشلل إثر هجوم «سيبراني» كبير.

واعترف نائب مدير مركز الإدارة الأمنية لفضاء الإنتاج وتبادل المعلومات الإيراني «إفتا»، بتعرض بلاده لهجوم سيبراني واسع النطاق على البنية التحتية، وأضاف: المهاجمون اخترقوا مواقع أكثر من 100 مؤسسة عامة وخاصة.

يأتي هذا فيما أعلنت أمس، وحدات المقاومة «مؤيدي مجاهدي خلق الإيرانية»، تعطيل وتدمير مواقع وأنظمة وزارة ما يسمى بالجهاد الزراعي لنظام ولاية الفقيه.

وقالت المعارضة الإيرانية في رسالة أرسلت لـ (اليوم): تم أمس تعطيل وتدمير أكثر من 100 خادم وجهاز كمبيوتر وعشرات الأنظمة وقواعد البيانات، و37 موقعا و12 نظاما داخليا تابعا لوزارة نهب الفلاحين.

الموت لخامنئي

وأشارت إلى أنه نشر صور قيادة المقاومة وشعار «تحية لرجوي»، وصورة خامنئي مع علامة وشعار «الموت لخامنئي» بالصفحة الأولى لمواقع وزارة النظام.

على الصعيد ذاته، قال نائب مدير التطوير والتقييم في مركز «إفتا»، ميثم مقصودي ودرزي: «تم تنفيذ هذا الهجوم من خلال ثغرة أمنية في أحد البرامج الأكثر استخداما في المؤسسات الحكومية الإيرانية».

وأشار ودرزي إلى أن الهجوم السيبراني تضمن أكثر من 100 مؤسسة في البلاد في وقت وتاريخ محددين، والتأثير على أنشطتها وتعطيل البلاد.

في غضون ذلك، نقلت وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية، عن مركز حماية فضاء الإنتاج وتبادل المعلومات التابع للرئاسة في إيران، أن أكثر من 100 خدمة إلكترونية مهمة في القطاعين العام والخاص، كانت الأهداف الرئيسية لهذا الهجوم السيبراني.

هجوم سيبراني

بدورها، أوضحت قناة التلغرام التي تتخذ شعارا لها «انتفاضة حتى الإطاحة بالنظام»، أن الهجوم السيبراني الكبير على مواقع وأنظمة وبنوك ومصارف وزارة الجهاد الزراعي، هو حملة رد قوية على السلوك القمعي لنظام الملالي في قمع انتفاضات الفلاحين المضطهدين في إيران، وخاصة في أصفهان.

وكان نظام الملالي في ديسمبر الماضي، أضرم النار في خيام المزارعين في قاع نهر زاينده رود، وقمع انتفاضة المزارعين المحرومين في أصفهان بالنيران المباشرة، وأصاب الرصاص والشظايا المزارعين العزل بالعمى.

وبحسب المقاومة الإيرانية، فإن وزارة الجهاد الزراعي بسياساتها المعادية للشعب الإيراني بالتنسيق مع قوات حرس الملالي وقوات الباسيج المناهضة للشعب، هي السبب الرئيسي لتدمير الزراعة الإيرانية، وتزايد فقر المزارعين، والزيادة الهائلة في أسعار المواد الغذائية، والدمار البيئي في إيران.

تصنع قنبلة

من جانب آخر، كشف النائب السابق لرئيس البرلمان الإيراني، علي مطهري، في مقابلة مع «نادي الصحفيين الطلابي الإيراني»، أن بلاده سعت لتصنع قنبلة نووية لكنها فشلت في الحفاظ على السرية، لافتا إلى دور المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في كشف ذلك.

وكشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، لأول مرة عام 2002، عن أنشطة تخصيب اليورانيوم في منشآت المياه الثقيلة في نطنز وأراك.

وأضاف مطهري: «الدولة التي تريد استخدام الطاقة النووية بشكل سلمي لا تبدأ التخصيب أبدا، بل تنشئ مفاعلا أولا ثم تدخل مجال التخصيب، لكننا نقوم بالتخصيب بشكل مباشر، ما أثار الشكوك بأننا نريد صنع قنبلة».

وأضاف: «إذا استطعنا، مثل باكستان، صنع قنابل واختبارها سرا، فسيكون ذلك رادعا للغاية. تعتمد البلدان الأخرى على القوة النووية، لذلك أعتقد أنه عندما بدأنا شيئا ما، كان علينا أن نصل إلى النهاية».