شكرا لقرائتكم خبر عن قراصنة كوريا الشمالية يمثلون شريانا ماليا للنظام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلط موقع «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» الضوء على السرقة الأخيرة التي قام بها قراصنة كوريا الشمالية، مبرزا دورهم كشريان مالي للنظام في بيونغ يانغ.

وبحسب تقرير منشور على الموقع، عزا مكتب التحقيقات الفيدرالي، الأسبوع الماضي، سرقة عملات مشفرة بقيمة 620 مليون دولار إلى مجموعة القرصنة الكورية الشمالية Lazarus، بينما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على المحفظة الرقمية التي خبّأت فيها «لازاروس» الأموال المسروقة.

وأضاف: مع ذلك، فإن فرض عقوبات على المحفظة وحدها من غير المرجح أن يمنع المتسللين من غسل الأموال وإعادتها إلى النظام الكوري الشمالي أو ردعهم عن السرقات المستقبلية.

ومضى يقول: في الشهر الماضي، اخترق قراصنة «لازاروس» لعبة Axie Infinity، وهي لعبة فيديو شهيرة على الإنترنت تعمل بتقنية قواعد البيانات المتسلسلة blockchain، حيث يستخدم اللاعبون العملة المشفرة لاكتساب كائنات لاستخدامها في معارك اللعبة.

وأردف: استهدف المتسللون قواعد البيانات الأساسية المتسلسلة للعبة، مما أدى إلى اختراق البرنامج الذي يتيح للمستخدمين تحويل الرموز المميزة داخل اللعبة إلى عملات مشفرة يمكن استخدامها خارج اللعبة.

ومضى يقول: سرق المتسللون 173600 إيثر و25 مليون دولار أمريكي من اللاعبين والمضاربين والشركة نفسها. تبلغ قيمة إيثر حاليًا 3118 دولارا، في حين أن سعر العملة بالدولار الأمريكي ثابت عند دولار واحد، وبذلك تصل القيمة الإجمالية للعملة المسروقة إلى ما يقرب من 620 مليون دولار.

وأردف: قراصنة كوريا الشمالية لديهم سجل طويل في سرقة الأموال لدعم نظام كيم. وتشير التقارير السنوية الصادرة عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة إلى أن الجرائم الإلكترونية «مصدر مهم للدخل» لبيونغ يانغ.

وتابع: حصلت مجموعة لازاروس، على سبيل المثال، على 81 مليون دولار في عام 2016 بعد اختراق البنك المركزي لبنجلاديش، وكادت المجموعة أن تحصل على مليار دولار، لكن مراقبا لاحظ أن السرقة جارية.

وأضاف: استهدف المتسللون الكوريون الشماليون بشكل متزايد العملات المشفرة جزئيا؛ لأن الحصول على المحافظ الرقمية أسهل من الحصول على الحسابات المصرفية التقليدية، ولأن تبادلات العملات الرقمية غالبا ما يكون لديها إجراءات امتثال أقل صرامة، وأمن إلكتروني أقل شدة من المؤسسات المالية التقليدية.

وأردف: وفقا لشركة بيانات سلسلة الكتل Chainalysis، في عام 2021 وحده، سرقت كوريا الشمالية أكثر من 400 مليون دولار. وبسرقة مبلغ 620 مليون دولار إضافي من اختراق Axie Infinity، سيكون المتسللون الكوريون الشماليون قد حققوا أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة المسروقة في أقل من عامين.

ومضى التقرير يقول: في حين ركَّزت مناقشات السياسة الإلكترونية على مدى الأشهر الـ 18 الماضية على التجسس الإلكتروني الروسي والصيني وانتشار موفري برامج الفدية داخل روسيا، فإن نشاط كوريا الشمالية الجشع والبارع بالقدر نفسه يهدد بتقويض السياسة الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.

وتابع: يمكن للدخل غير المشروع الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات أن يساعد كوريا الشمالية في التغلب على العقوبات الدولية التي تهدف إلى الحد من تطوير وانتشار أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية في بيونغ يانغ، وذلك بحسب وزيرة الخزانة، جانيت يلين، في وقت سابق من هذا الشهر.

واستطرد: لقطع وصول كوريا الشمالية إلى الأموال المسروقة، ستحتاج إدارة بايدن إلى العمل مع الكونجرس وأصحاب المصلحة في الصناعة؛ لطلب ضوابط أكثر صرامة على معاملات وحسابات العملات المشفرة.