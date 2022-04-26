شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 200 شخص في أعمال عنف بدارفور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 201 شخص حتفهم وأصيب 98 آخرون في أعمال عنف بولاية غرب دارفور في السودان، حسبما أفاد مسؤول في مكتب حاكم الولاية، أمس الإثنين.

وأفاد المجلس النرويجي للاجئين بأن عشرات الآلاف من الأشخاص قد نزحوا من ديارهم بسبب العنف، حيث تم إضرام النار في المنازل ومهاجمة المستشفيات ونهب المتاجر.

وامتد العنف الذي اندلع في منطقة الكرينيك يوم الجمعة، إلى مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور، أمس الإثنين.ولم تتضح بعد أسباب العنف.

وتفيد بعض التقارير بأن الاشتباكات اندلعت بين مجموعات الرحل والمزارعين المتنافسة على المراعي والمياه.وتشير تقارير أخرى إلى هجوم شنته ميليشيا قوات الدعم السريع المعروفة سابقا باسم الجنجويد.

ودعا الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس، إلى إجراء تحقيق مستقل لمعرفة أسباب العنف.

واندلعت أعمال عنف متكررة في الأشهر الماضية في غرب دارفور وفي ولايتي شمال دارفور وجنوب دارفور المجاورتين.

ويهدد العنف موسم الحصاد الوشيك، وتعتقد منظمات إغاثة أنه من الممكن أن يواجه أكثر من 18 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد بحلول سبتمبر.