شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: الأسلحة الغربية في أوكرانيا أهداف مشروعة للجيش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة أذيعت يوم الاثنين إن الأسلحة الغربية التي تتسلمها أوكرانيا مؤشر على أن حلف شمال الأطلسي "في واقع الأمر منخرط في حرب مع روسيا" وأن موسكو تعد هذه الأسلحة أهدافا مشروعة.

وقال لافروف للتلفزيون الحكومي في مقابلة نشرت على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت "هذه الاسلحة ستكون هدفا مشروعا لأنشطة الجيش الروسي في سياق العملية الخاصة".

وقال لافروف "منشآت التخزين في غرب أوكرانيا تم استهدافها أكثر من مرة (من قبل القوات الروسية)... حلف شمال الأطلسي في واقع الأمر منخرط في حرب مع روسيا عبر وكيل.. وهو يسلح ذلك الوكيل. الحرب تعني الحرب".