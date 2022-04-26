إصابات كورونا العالمية تتجاوز 507.74 مليون والوفيات 6 ملايين و615368

مكافحة كورونا في الصين (أ ف ب).

أظهر إحصاء لـ«رويترز» أن أكثر من 507.74 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و615368.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.