عدن - ياسمين عبد الله التهامي - روسيا تحذر من خطر فعلي لاندلاع حرب عالمية ثالثة

الثلاثاء 26 أبريل 2022

الخليج 365

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين، من خطر "فعلي" لاندلاع حرب عالمية ثالثة.



وقال وزير الخارجية الروسي، إن الوضع في أوكرانيا سينتهي بمعاهدة لكن محتواها سيعتمد على الوضع العسكري.

وأضاف لافروف أن موسكو ردت بشكل إيجابي على مقترحات كييف في مفاوضات إسطنبول، مشيرا إلى أن روسيا ستواصل مفاوضات السلام مع أوكرانيا.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن لافروف قوله إن "النوايا الحسنة لها حدود. إن لم تكن متبادلة، فإن ذلك لا يساعد في عملية التفاوض".

وأضاف: "لكننا نواصل إجراء مفاوضات مع الفريق المفوض من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وستستمر هذه الاتصالات".

وأعلنت أوكرانيا الإثنين، أن موسكو لم توافق على طلبها إقامة ممر إنساني للسماح بإجلاء الجنود المصابين والمدنيين من مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول المحاصرة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتوك على منصة تلجرام: "للأسف لا توجد اتفاقيات بشأن الممرات الإنسانية من آزوفستال اليوم".

وفي وقت سابق أيضا، أعلنت روسيا طرد 40 دبلوماسيا ألمانيا في رد على إجراء مماثل لألمانيا في وقت سابق الشهر الجاري.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن سفير ألمانيا في موسكو استدعي إلى وزارة الخارجية الروسية الإثنين وسلم مذكرة تفيد بأن 40 موظفا في البعثات الدبلوماسية الألمانية في روسيا باتوا أشخاصا غبر مرغوب فيهم.

وأوضح البيان "هذا رد متوازن" مع قرار مماثل "غير ودي" اتخذته الحكومة الألمانية في الرابع من أبريل/نيسان.