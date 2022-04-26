مصرع 5 طلاب صدمتهم سيارة نقل في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي 5 طلاب مصرعهم، اليوم الإثنين، إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل بسيارة ملاكي كانوا يستقلونها، ما أدى إلى اصطدامها بالرصيف على الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز مطوبس في كفرالشيخ.

تلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، بلاغًا بوجود حادث اصطدام سيارة ملاكي برصيف الطريق الدولي الساحلي بناحية كمين مطوبس، في المنطقة الحدودية ما بين مركزي مطوبس في كفر الشيخ، ورشيد في البحيرة، ووجود ضحايا بداخل السيارة.

انتقل ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، رفقة قوة من مركز شرطة مطوبس، لإجراء المعاينة والفحص.

ووفق المعاينة المبدئية تبين مصرع 5 طلاب كانوا يستقلون السيارة الملاكي، اصطدموا برصيف الطريق الدولي الساحلي نتيجة تصادم سيارة نقل ثقيل مع سيارتهم.​