صفوت الصلعاوي يبدع في تلاوة القرآن والابتهالات بسوهاج (فيديو وصور )

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

قدمت الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء الاثنين، بثًا مباشرًا بعنوان "الشيخ صفوت الصلعاوي يبدع في تلاوة القرآن والابتهال الديني بسوهاج: صوته هيمس قلبك".

وقال الشيخ صفوت علي رشوان، وشهرته "الشيخ صفوت الصلعاوي" كبير أئمة بمديرية أوقاف سوهاج إنه نشأ في عائلة قرآنية، حيث كان والده وجده من حفظة كتاب الله تعالى، مضيفًا أنه تخرج من كلية أصول الدين والدعوة، وحفظ القرآن الكريم في وقت مبكر من عمره.

وأوضح الشيخ صفوت الصلعاوي أنه عضو نقابة القراء المصرية، وأنه يحيي حفلات وأمسيات دينية، بمختلف مراكز محافظة سوهاج.