بالفيديو والصور| وليد وسارة.. قصة حب على لافتات بشوارع المنيا.. و"الزوج": حقها أشكرها أمام الجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

"روميو و جوليت، قيس وليلى، كليوباترا ومارك أنتوني"، جميعها قصص حب، عرفها العالم، واستمرت لآلاف السنوات رغم رحيل أبطالها، وفي عام 2022 أعلن وليد عن حبه لزوجته بعد مرور ما يقرب من 20 عامًا، وذلك بطريقة غريبة عن المجتمع الصعيدي الذي ينتمي ويعيش فيه.

فلا حديث في المنيا يعلو عن قصة حب وليد وسارة، أبناء مدينة الفكرية بمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، بعد أن وضع الزوج لافتات داخل شوارع المدينة، عبّر فيها عن حبه وتقديره وشكره لزوجته "سارة".

"الخليج 365"، انتقل إلى منزل الزوجين داخل مدينة الفكرية، ولاحظ إنتشار كبير للافتات التي نشرها الزوج، والمكتوب عليها "يتقدم وليد محمد عثمان، لزوجته سارة محمد عبد الناصر، بأارق كلمات الشكر والتقدير والإحترام والإعتذار لما قد عانته طوال السنوات الماضية، كما أتقدم لها بالشكر والعرفـان لدعمها المستمر والمتواصل لى داعيا الله أن يجعلها دائما سندا، وحصن لنا ولأولادنا فلها كل الشكر والاحترام".

وقال الزوج، إن ما دفعه لهذا الأمر، هو التعبير عن مشاعره تجاه زوجته بطريقة غير تقليدية، وتقديرًا منه لها بسبب ما وصفه دورها الكبير معه خلال مشوار زواجهما، ومساندته خلال عمله.

وأوضح "عثمان"، أن زوجته وأبناءهما لم يكن يعلموا بهذه اللافتات، وأنهم انتابتهم حالة من السعادة فور مشاهدتهم لها داخل شوارع المدينة.