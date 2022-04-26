وفاة طالبة دهستها سيارة يقودها طفل في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

توفيت طالبة متأثرة بإصابتها بعد أن صدمتها سيارة يقودها طفل في شارع المطاعم بمنطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبري، بعد خروجها من درس خصوصي.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مستشفى المحلة العام بوصول الطالبة ميسرة الحباك، بالصف الثالث الإعدادي، في حالة خطرة مصابة بنزيف في المخ، بعد تعرضها لحادث سيارة كان يقودها طفل.

تبين من تحريات المباحث أنها كانت متواجدة أمام مقر درس خصوصي، بشارع المطاعم بمنطقة شكرى القوتلى، يوم الأربعاء الماضي، وصدمها الطفل المتهم بسيارة ملك والدته وفر هاربا، وقد ألقي القبض عليه بعد ساعات من الحادث.

جري إخطار النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات واستكمال تحريات المباحث حول الحادث. بينما توفيت الطالبة اليوم متأثرة بإصابتها.​