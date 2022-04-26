ولي العهد يجري اتصالا برئيس الوزراء البريطاني

أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، اتصالا هاتفيا، برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وجرى خلال الاتصال، بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها، كما جرى استعراض الجهود المبذولة تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.



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