«قلق بايدن».. أول تعليق من البيت الأبيض على استحواذ إيلون ماسك على تويتر.. وترامب يؤكد: «لن أعود للمنصة»

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق البيت الأبيض على صفقة استحواذ رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيما أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على عدم عودته لموقع التدوينات القصيرة مجدداً.

وقال البيت الأبيض إنه "لن يعلّق على صفقات بعينها"، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "قلق بشأن قوة منصات التواصل".

وأكد البيت الأبيض أن بايدن "قلق بشأن قوة منصات التواصل الاجتماعي بغض النظر عمن يمتلك تويتر أو يديرها".

ترامب يعلّق

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه لن يعود إلى منصة "تويتر" مجدداً بعد شراء الملياردير إيلون ماسك لها، "حتى إذا عاد حسابه على تلك المنصة".

وقال ترامب، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية إنه سيُفعل حساباً رسمياً له على منصة "تروث سوشيال" الناشئة التي يمتلكها خلال الأيام السبعة المقبلة، وفق المقرر.

وتابع ترامب: "لن أستخدم تويتر، سأظل على تروث".

وأضاف الزعيم السابق للبيت الأبيض: "آمل أن يشتري إيلون موقع تويتر لأنه سيجري تحسينات عليه، وهو رجل طيب، لكن (حسابي) سيظل على (منصة) تروث".

أعلنت شركة "تويتر"، اليوم الإثنين، رسمياً الموافقة على صفقة بيع الشركة إلى رجل الأعمال إيلون ماسك في صفقة تقدر بنحو 44 مليار دولار.

وتنهي الصفقة موجة إخبارية عاصفة بدأت قبل أقل من شهر عندما أصبح ماسك، وهو الرئيس التنفيذي لشركتي Tesla وSpaceX، أحد أكبر المساهمين في Twitter، وتم عرض مقعد في مجلس إدارة تويتر عليه لكنه رفضه، قبل أن يعرض شراء الشركة بأكملها.

وبحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، فإنه بموجب شروط الصفقة، سيحصل المساهمون على 54.20 دولارًا لكل سهم من أسهم تويتر التي يمتلكونها، مما يطابق عرض ماسك الأصلي ويمثل علاوة بنسبة 38 ٪ على سعر السهم في اليوم السابق لكشف ماسك عن حصته في الشركة.