شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: قلقون بعد شراء «ماسك» لتويتر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفض البيت الأبيض التعليق اليوم الإثنين على صفقة الملياردير إيلون ماسك لشراء تويتر، لكنه قال إن الرئيس جو بايدن عبر مرارا عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض "قلقنا ليس جديدا"، مضيفة أن هذه المنصات في حاجة لأن تخضع للحساب.

ومضت تقول "تحدث الرئيس منذ فترة طويلة عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي بما يشمل تويتر وآخرين، في نشر معلومات مضللة".

لكنها استدركت قائلة إن البيت الأبيض لن يعلق على صفقة فردية.