شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شرائه تويتر ... «ماسك» أتمنى بقاء أسوأ منتقدي هذه حرية التعبير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك، في تصريح له بعد إتمام صفقة الاستحواذ على "تويتر"، يتمنى بقاء كل من ينتقده على تويتر، مشيراً إلى أن ذلك هو أساس حرية التعبير.

وأضاف ماسك "سأعمل على زيادة الثقة في تويتر، أريد جعل تويتر أفضل من أي وقت مضى".

وفاز إيلون ماسك اليوم الاثنين باتفاق لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وزعماء عالميون إلى أغنى شخص في العالم.