شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدمر 6 منشآت داعمة لخطوط السكك الحديدية الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، إن صواريخها عالية الدقة دمرت ست منشآت داعمة لخطوط السكك الحديدية المستخدمة، لإيصال إمدادات الأسلحة من الدول الأجنبية إلى القوات الأوكرانية في دونباس.

وفي وقت سابق اليوم، قالت قيادة الجيش الأوكراني، إن روسيا تحاول قصف البنية التحتية للسكك الحديدية في أوكرانيا من أجل تعطيل إمدادات الأسلحة من الدول الأجنبية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الروسية دمرت أيضا مستودع أسلحة بالقرب من سلافيانسك في منطقة دونيتسك من بين عدة منشآت عسكرية أخرى قصفتها اليوم.