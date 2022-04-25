بوتين يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه رئيساً لفرنسا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة عبر تطبيق «تلغرام» لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا، رغم التوترات الشديدة بين البلدين المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، حسبما قال الكرملين في بيان عبر البريد الإلكتروني.

وقال بوتين في رسالته إلى ماكرون: «أتمنى بصدق النجاح في نشاطكم العام، وكذلك الصحة الجيدة».

وفاز ماكرون بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على 58.5 في المائة من الأصوات، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية في الساعات الأولى من صباح اليوم (الاثنين)، معلنة النتيجة المؤقتة بعد فرز جميع الأصوات.