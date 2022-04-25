ميزة جديدة من واتساب حول آخر ظهور



قرر تطبيق «واتساب» اختبار خاصية مبتكرة للغاية بهدف منح مستخدميه مزيداً من الخصوصية في المستقبل، وذلك وفقاً لما نقله الموقع الإلكتروني لتلفزيون «آر تي إل» الألماني.

ووفق المعلومات، يمكنك تنشيط خاصية تمنع بعض الأشخاص في جهات الاتصال الخاصة بهم من رؤية حالة «آخر ظهور» عبر الذهاب إلى الإعدادات، ثم الحساب ثم الخصوصية ثم آخر ظهور ثم جهات الاتصال الخاصة باستثناء «الأشخاص المعنيين».

يذكر أن الإصدار التجريبي لهذه الخاصية الجديدة أصبح متاحاً لمستخدمي هواتف أندرويد منذ بضعة أسابيع، وهو متاح الآن لمستخدمي هواتف آيفون أيضاً.

وإذا نجح الاختبار، فمن المتوقع طرح الخاصية الجديدة على مستوى العالم قريباً.