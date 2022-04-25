أبل تبدأ بإزالة التطبيقات القديمة من متجرها

نيويورك: بدأت ابل بإزالة التطبيقات التي لم تتلق تحديثات منذ فترة من ابل ستور، وفقًا لتسريبات شاركها مطور ألعاب مستقل على تويتر.

تحذر الشركة، المطور عبر رسالة بريد إلكتروني، من أنه تمت جدولة إزالة التطبيق الذي لم يتم تحديثه منذ فترة طويلة في غضون 30 يوماً.

وتقول الرسالة: "يمكنك إبقاء هذا التطبيق متاحًا للمستخدمين الجدد لاكتشافه وتنزيله من ابل ستور عن طريق إرسال تحديث للتطبيق في غضون 30 يومًا. وإذا لم يتم تقديم أي تحديث في غضون 30 يوما، ستتم إزالة التطبيق من المتجر"

وبحسب مطور الألعاب روبرت كابوي، فإن قرار شركة أبل يعتبر تعسفياً وليس منطقياً، إذ أنها قامت بإزالة إصدار لعبة "فليك تايب" الخاصة به، والتي كانت تلبي احتياجات مجتمع ضعاف البصر، لأنه لم يقم بتحدثيها منذ عامين.

وقد شارك كابوي، لقطات شاشة للعبة "بوكيت غود"، والتي أظهرت أنه لم يتم تحديث اللعبة منذ ما يقرب من سبع سنوات، دون أن يتم حذفها.

وتشير صفحة بعنوان "تحسينات متجر التطبيقات" على موقع ابل إلى أن الشركة "تنفذ عملية مستمرة لتقييم التطبيقات، و إزالة التطبيقات التي لم تعد تعمل على النحو المنشود، أو لا تتبع إرشادات المراجعة الحالية، أو التي عفا عليها الزمن".

تشير الصفحة أيضًا إلى أنه سيُطلب من المطورين إرسال تحديث في غضون 30 يومًا للاحتفاظ بتطبيقهم في متجر التطبيقات، وفق ما نقلت صحيفة إنديان إكسبرس.