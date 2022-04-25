المملكة واليونيسف تنقذان 90 ألف طفل في بوركينا فاسو

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وتهدف الاتفاقية إلى تمكين الأطفال المتضررين من انعدام الأمن وإغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا من الحصول على التعليم الأساسي عبر التعليم الإذاعي وتعزيز مهارات القراءة والكتابة للأطفال، حيث يستفيد من المشروع عدد 90.000 طفل.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم قطاع التعليم لدى الفئات المحتاجة في الدول المتضررة حول العالم.
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