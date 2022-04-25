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المملكة واليونيسف تنقذان 90 ألف طفل في بوركينا فاسو

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- بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لتعزيز التعليم الإذاعي للأطفال المتضررين من النزاع في جمهورية بوركينا فاسو، حيث وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وممثل منظمة اليونيسف في منطقة الخليج الطيب آدم، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين الأطفال المتضررين من انعدام الأمن وإغلاق المدارس بسبب جائحة من الحصول على التعليم الأساسي عبر التعليم الإذاعي وتعزيز مهارات القراءة والكتابة للأطفال، حيث يستفيد من المشروع عدد 90.000 طفل.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم قطاع التعليم لدى الفئات المحتاجة في الدول المتضررة حول العالم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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