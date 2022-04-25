شكرا لقرائتكم خبر مصر: سيناء أصبحت خالية من الإرهاب تماما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مسؤول مصري أمس أن سيناء أصبحت خالية من الإرهاب تماما، والحياة في مدنها وقراها عادت إلى طبيعتها.

وقال محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، أثناء وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في العريش خلال احتفالات سيناء بعيد التحرير الـ40، إن ذلك يأتي بعد ثماني سنوات من الحرب الشرسة مع الجماعات الإرهابية التكفيرية المتطرفة، مشيرا إلى إحكام القوات المسلحة والشرطة المصرية السيطرة على كل شبر في سيناء ولم يتبق سوى مطاردات لفلول الإرهابين في الصحراء بمخابئهم.

وأضاف أن عملية القضاء على الإرهاب جرت بالتعاون المشترك مع قبائل وأهالي سيناء، مشددا على ضرورة التنمية الشاملة لمحافظة شمال سيناء في جميع المجالات.