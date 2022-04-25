مقتل 200 شخص في أعمال عنف بدارفور

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وأفاد المجلس النرويجي للاجئين بأن عشرات الآلاف من الأشخاص قد نزحوا من ديارهم بسبب العنف، حيث تم إضرام النار في المنازل ومهاجمة المستشفيات ونهب المتاجر.
وتفيد بعض التقارير بأن الاشتباكات اندلعت بين مجموعات الرحل والمزارعين المتنافسة على المراعي والمياه، وتشير تقارير أخرى إلى هجوم شنته ميليشيات قوات الدعم السريع، المعروفة سابقا باسم الجنجويد.
ودعا الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس إلى إجراء تحقيق مستقل لمعرفة أسباب العنف.
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